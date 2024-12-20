Депутат Миронов предложил уменьшить ставку по ипотеке в России

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что рыночную ставку по ипотеке следует уменьшить до половины от ставки рефинансирования Центробанка. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru .

В результате стоимость жилищных кредитов, по словам депутата, должна стать примерно втрое ниже, чем сейчас.

Миронов назвал текущую стоимость ипотеки «настоящим беспределом», вызванным «беззастенчивой гонкой за наживой». Он отметил, что средние ставки по жилищным кредитам приближаются к ставкам микрофинансовых организаций. Притом что микрофинансирование предполагает короткие и высокорисковые займы, а ипотека — это долгосрочный кредит, который и без того обеспечивает банку постоянный высокий доход. И это кредит под такой надежный залог, как недвижимость.

Парламентарий добавил, что во всем мире практика ипотечного кредитования подразумевает самые доступные условия для заемщиков. По его мнению, ситуация, при которой человек за 20–30 лет переплачивает за квартиру вчетверо, является результатом «вредительской политики ЦБ».