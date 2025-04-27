Депутат Леонов предложил ввести ответственность для маркетплейсов

В Государственной думе предложили обязать маркетплейсы проверять качество товаров, которые они продают. По мнению председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, существующих мер контроля недостаточно, написала «Парламентская газета» .

Леонов подчеркнул, что проблема с качеством и безопасностью товаров на онлайн-площадках стоит остро. Он также отметил, что маркетплейсы формально относятся к проверке качества и сопутствующих документов. Депутат предложил создать механизм ответственности для них, сообщило радио Sputnik.

«В какой форме эта ответственность будет установлена — вопрос пока открытый. Но она должна быть совершенно точно. Если вам, скажем, в магазине продали просроченный продукт — вы будете разбираться с магазином. А уже магазин — с тем, кто его изготовил, закупил и привез», — сказал Леонов.

Кроме того, он предложил создать черный список недобросовестных продавцов, чтобы они не могли торговать на других площадках после блокировки на одной из них.