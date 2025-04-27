Депутат Леонов предложил ввести ответственность для маркетплейсов
В Государственной думе предложили обязать маркетплейсы проверять качество товаров, которые они продают. По мнению председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, существующих мер контроля недостаточно, написала «Парламентская газета».
Леонов подчеркнул, что проблема с качеством и безопасностью товаров на онлайн-площадках стоит остро. Он также отметил, что маркетплейсы формально относятся к проверке качества и сопутствующих документов. Депутат предложил создать механизм ответственности для них, сообщило радио Sputnik.
«В какой форме эта ответственность будет установлена — вопрос пока открытый. Но она должна быть совершенно точно. Если вам, скажем, в магазине продали просроченный продукт — вы будете разбираться с магазином. А уже магазин — с тем, кто его изготовил, закупил и привез», — сказал Леонов.
Кроме того, он предложил создать черный список недобросовестных продавцов, чтобы они не могли торговать на других площадках после блокировки на одной из них.