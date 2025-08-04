Депутат Кузнецов рассказал, что новый закон обеспечит ребенку заботу обоих родителей после развода

Депутаты Государственной думы предложили законопроект, регулирующий совместное воспитание детей до момента официального определения места проживания ребенка после расторжения брака. Один из авторов инициативы, член комитета по международным делам Дмитрий Кузнецов в интервью ИА НСН рассказал, что новый порядок снизит конфликты бывших супругов и минимизирует психологический стресс для детей.