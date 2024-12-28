Депутат Иванов предложил разработать дресс-код для госучреждений

Председатель общественной организации «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой создания стандарта одежды для государственных учреждений, включая поликлиники и театры. Об этом он сообщил NEWS.ru.
Иванов предложил размещать на входах в государственные учреждения памятки с допустимым дресс-кодом. По его мнению, такие стандарты помогут поддерживать культурные нормы и традиционные ценности, такие как скромность и сдержанность в одежде.
Депутат также выразил обеспокоенность сохранением традиционных ценностей в условиях современного мира. Он отметил, что во многих странах отсутствует стремление к скромности и сдержанности в одежде.
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