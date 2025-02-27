Депутат Харитонов: Россия не планирует уступать свои позиции в Арктике

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия не планирует уступать свои позиции в Арктике и продолжит активное развитие региона.

Он отметил, что страна обладает мощнейшим ледокольным флотом и интенсивно развивает Северный морской путь, который становится важным транспортным коридором для мировой торговли.

«У нас самый сильный ледокольный флот. Можно сотрудничать, приводить в порядок инфраструктуру Северного морского пути, участвовать в перевозке», — пояснил Харитонов.

К сотрудничеству на арктическом направлении уже проявляют интерес Индия, Китай и другие страны, что подтверждает важность региона для глобальной экономики, добавил депутат.