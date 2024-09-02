Депутат Хамзаев поддержал слова Путина о вреде вейпов и электронных сигарет

Депутат Госдумы Султан Хамзаев поддержал слова Владимира Путина о вреде вейпов и электронных сигарет. Об этом написал RT.

Парламентарий отметил, что заявление президента станет дополнительным импульсом для работы законодателей.

«Это заявление усилит ту работу, которую мы делаем, и станет для нас с коллегами дополнительным импульсом», — сказал он.

Хамзаев также напомнил об инициативах, которые были приняты в сфере защиты здоровья молодежи в прошлом году.

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