Депутат Хамзаев поддержал слова Путина о вреде вейпов и электронных сигарет

Депутат Госдумы Султан Хамзаев поддержал слова Владимира Путина о вреде вейпов и электронных сигарет. Об этом написал RT .

Парламентарий отметил, что заявление президента станет дополнительным импульсом для работы законодателей.

«Это заявление усилит ту работу, которую мы делаем, и станет для нас с коллегами дополнительным импульсом», — сказал он.

Хамзаев также напомнил об инициативах, которые были приняты в сфере защиты здоровья молодежи в прошлом году.