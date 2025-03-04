Депутат Хамзаев: нужно не запрещать камеры-треноги, а изменить методику работы

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в разговоре с «Ридусом» высказал сомнения относительно инициативы о запрете передвижных комплексов фиксации нарушений на дорогах.

Хамзаев подчеркивает важность контроля скоростного режима для безопасности, но сомневается в необходимости запрета камер-треног. Он предлагает изменить методику работы с ними и не позволять частным компаниям получать доходы от штрафов.

«Думаю, надо не запрещать камеры-треноги, а изменить методику работы с ними», — сказал он.

Напомним, инициатива о наказании за превышение средней скорости между камерами не получила поддержки правительства.