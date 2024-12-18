Депутат Госдумы Кузнецов предложил усилить борьбу с курением вейпов

Первый зампред Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Андрей Кузнецов выступил за ужесточение мер по борьбе с курением вейпов. Как стало известно «Инфо24» , депутат заявил об этом на пленарном заседании 18 декабря, призвав коллег двигаться дальше в этом вопросе.

По мнению Кузнецова, необходимо проводить кампании по целенаправленному изъятию вейпов в школах и уничтожать их, например, бульдозерами. Он считает, что дети должны понимать вред вейпов для здоровья и осознавать, что это преступление против себя и государства.

Депутат пояснил, что человек, действующий неразумно под влиянием эмоций, может представлять опасность для общества. Кроме того, Кузнецов подчеркнул, что борьба с курением вейпов среди детей не будет эффективной без аналогичной борьбы среди взрослых россиян, которые подают подрастающему поколению дурной пример.