Депутат Госдумы Бутина рассказала, что ее книгу «Тюремный дневник» экранизируют в Петербурге

Депутат Государственной думы Мария Бутина в беседе с «Петербургским дневником» рассказала, что ее книга «Тюремный дневник» будет экранизирована в Петербурге.

Парламентарий призналась, что раскрыть детали съемок она пока не может. По ее словам, киношники оказались очень суеверными людьми.

«До того момента, пока не будет разбита магическая тарелка, которую художник картины расписывает и потом в первый съемочный день ее разбивают, делиться планами нельзя», — сказала она.

Бутина отметила, что у нее планируются совместные проекты с «Петербургским дневником». Вместе с главным редактором издания Кириллом Смирновым они планируют создать проект, связанный со здоровым образом жизни.