Депутат Госдумы Аксаков предостерег от легализации онлайн-казино

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью сайту телеканала «Звезда» раскритиковал инициативу Минфина о возможной легализации онлайн-казино.

Парламентарий подчеркнул, что данная мера может негативно сказаться на обществе, усугубляя социальную напряженность и игровую зависимость среди населения. Аксаков напомнил, что страна переживает непростые времена экономического кризиса и падение уровня благосостояния граждан. Запрет на онлайн-казино действует с 2009 года, и снятие ограничений в текущих условиях грозит увеличением социальных рисков.

Кроме того, депутат указал на сложность управления цифровыми платформами, возможную манипуляцию результатами игр и мошенничество. Он подчеркнул важность усиления контроля над деятельностью казино и участия регуляторов, предупредив о возможных негативных последствиях.