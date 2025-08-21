Депутат Дрожжина призвала запретить рекламу фастфуда с участием детей

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Юлия Дрожжина в разговоре с Life высказалась о возможном запрете рекламы фастфуда с участием детей.

Депутат считает, что такая мера может быть эффективной, поскольку подростки, которые восприимчивы к ярким картинкам, перестанут идти на поводу у маркетологов. Однако для реализации этой идеи необходим комплексный подход и внимание к деталям.

«Я вижу в этом предложении здравое зерно, но не полное решение проблемы. Сегодня тема детского ожирения действительно глобальная угроза, и Россия не исключение», — отметила парламентарий.

По словам Дрожжиной, запрет рекламы фастфуда с участием детей может способствовать формированию более здоровой среды. Это даст родителям больше шансов привить детям правильные привычки. Но важно понимать, что одних ограничений мало, нужна комплексная работа.

