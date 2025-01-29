Депутат Чаплин: закон о защите от навязывания допуслуг устранит практику «втюхивания»

Депутат Государственной думы Никита Чаплин в беседе с сайтом RT рассказал о законопроекте, который запретит продажу дополнительных товаров и услуг без явного согласия клиента.
Парламентарий отметил, что инициатива поможет устранить практику «втюхивания» ненужных сервисов, за которые клиенты вынуждены платить. Например, страховки и дополнительные услуги при покупке билетов. Клиенты смогут экономить до 12 тысяч рублей в год, отказываясь от навязанных предложений.
Законопроект запрещает компаниям автоматически проставлять галочки о согласии на покупки, что повысит защиту потребителей и доверие к бизнесу, заключил Чаплин.
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