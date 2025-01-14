Депутат Чаплин призвал увеличить доступный для получения остаток маткапитала

Депутат Государственной Думы и член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин прокомментировал одобрение законопроекта о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. В интервью RT он отметил, что общие расходы государства на реализацию этой программы за указанный период составят 2,776 триллиона рублей.

Парламентарий высоко оценил работу системы материнского капитала, подчеркнув, что семьи имеют возможность использовать эти средства на улучшение своих жилищных условий и удовлетворение других потребностей.

Чаплин также напомнил, что существует возможность получить наличными остаток материнского капитала в размере 10 тысяч рублей. По его мнению, эта сумма должна быть увеличена.

Депутат уверен, что необходимо устранить существующие пробелы в законодательстве, чтобы поддержка через материнский капитал стала более доступной.