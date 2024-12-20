Депутат Буцкая посоветовала выбирать для брака мужчин, которые поддерживают

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая дала совет, на что обращать внимание при выборе будущего мужа. В разговоре с NEWS.ru парламентарий порекомендовала выбирать для брака мужчин, которые поддерживают.

Желание мужчины ходить с избранницей в школу подготовки к родам может быть показателем его готовности оказать поддержку, подчеркнула депутат. Также стоит обратить внимание, готов ли возлюбленный помогать при рождении ребенка. Например, если мужчина интересуется возможностью взять недельный отпуск после появления на свет сына или дочери, это говорит о серьезности его намерений.

«Когда он вместе с ней ходит в школу подготовки к родам, поддерживает», — поделилась мнением Буцкая.

Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева посоветовала студенткам присмотреться к однокурсникам в поисках будущего супруга.