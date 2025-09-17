Депутат Бессараб сообщила о планах изменения расчетов пособий по уходу за ребенком

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT сообщила о планах изменения расчетов пособий по уходу за ребенком. Парламентарий заявила, что правительство России рассматривает возможность учета доходов с нескольких мест работы при начислении таких пособий.

Сейчас работающие у двух и более работодателей женщины получают пособие только от одного, что уменьшает выплаты вдвое. При этом все работодатели платят страховые взносы в полном объеме, отметила Бессараб.

«Если пособие по беременности и родам сегодня можно получить от каждого работодателя, то пособие по уходу за ребенком — только по выбору мамы от одного. Это несправедливо, ведь человек теряет значительную часть выплат», — подчеркнула она.

Глава департамента развития социального страхования Минтруда Людмила Чикмачева также подтвердила планы изменить расчет больничных и пособий по беременности для граждан, работающих на несколько работодателей.