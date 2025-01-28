Депутат Бессараб: россияне могут получить разовую выплату пенсионных накоплений

В 2025 году некоторые категории граждан России имеют право на получение единовременной выплаты пенсионных накоплений. Об этом рассказала RT член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб.

По ее словам, на выплату могут претендовать мужчины, достигшие 60 лет, и женщины старше 55 лет. Учитывается тот факт, что они не накопили денежные средства для получения ежемесячной выплаты в размере больше чем 10% от прожиточного минимума пенсионеров по России.

Выплата предоставляется, если сумма накопленных средств менее 412 тысяч рублей. Узнать точные цифры можно в личном кабинете «Госуслуг» или в негосударственном пенсионном фонде, добавила Бессараб.