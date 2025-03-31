Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Ura.ru высказалась об идее увеличить возраст молодежи до 44 лет.

Эту инициативу поддержал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив ее рациональность и широкое распространение в других странах.

По словам депутата, увеличение возраста молодежи не связано с повышением пенсионного возраста. Это позволит расширить льготы и гарантии для молодых людей, включая семейную ипотеку и квоты на рабочие места.

Бессараб подчеркнула, что повышение возрастной планки для молодежи является общемировой тенденцией. Современные технологии и медицина способствуют продлению активного образа жизни. Сегодня 40 лет считается периодом расцвета, а не началом старости.

Парламентарий также отметила, что средняя продолжительность жизни в России в последние годы испытывает определенные трудности из-за пандемии COVID-19.