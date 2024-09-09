Депутат Бессараб: повышение МРОТ до 30 тыс рублей может разогнать инфляцию

Депутат Государственной думы Светлана Бесараб прокомментировала законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда в следующем году может вырасти до 30 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт «ТСН24» .

По словам парламентария, такая политика либо разгонит инфляцию, либо в стране придется включить печатный станок. Если МРОТ действительно повысится до указанной суммы, то каждому работодателю придется повышать заработную плату и высококвалифицированным сотрудникам, сказала она.

Депутат напомнила, что в 2025 году планируется повысить МРОТ лишь на 16,6%. О повышении до 30 тысяч рублей речи пока не идет.

Напомним, на сегодняшний день МРОТ на федеральном уровне составляет 19242 рублей.