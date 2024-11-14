Депутат Бессараб поддержала инициативу о возможности тратить маткапитал на лечение детей и их родителей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с радио Sputnik прокомментировала новость о том, что маткапитал можно будет тратить на лечение детей и их родителей, если правительство даст разрешение.

Депутат считает, что это нужная инициатива, поскольку здоровье ребенка, так и его матери — это самое важное. Она напомнила, что ранее в Госдуме уже выступали с похожим предложением.

«Я буду держать кулаки, что называется, за своих коллег, чтобы их предложение нашло положительный отзыв у правительства», — сказала парламентарий.

В правительстве опасаются из-за мошеннических действий по обналичиванию маткапитала, однако есть регионы, где подобный опыт показал себя положительно, добавила Бессараб.