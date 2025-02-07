Депутат Бессараб не поддержала идею сделать Пасху и Троицу выходными днями

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб высказалась против предложения коллеги Дмитрия Гусева сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями. Своим мнением член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов поделилась в разговоре с сайтом Lenta.ru.
Парламентарий указала на мультиконфессиональность населения России и отметила, что введение дополнительных выходных дней увеличит нагрузку на экономику, что приведет к удорожанию товаров для потребителей.
Она также напомнила, что региональные власти имеют право устанавливать собственные праздничные дни, такие как Троица в Краснодарском крае и Ураза-байрам в Республике Адыгея и Чеченской Республике.
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