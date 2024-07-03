Депутат Бессараб не оценила предложение сделать 8 июля выходным днем для многодетных родителей

Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб в беседе с «Ридусом» прокомментировала предложение сделать 8 июля выходным днем для многодетных родителей.

Парламентарий считает, что этот проект не получит поддержку из-за желания гораздо большего числа людей использовать этот выходной.

«По статусу, утвержденному указом президента, многодетными родителями являются граждане, имеющие троих и более детей, независимо от того, сколько им лет. Эти дети могут быть взрослыми, могут иметь свои семьи, но при этом семья остается многодетной», — пояснила политик.

В заключение депутат добавила, что было бы неправильным «вводить пятнадцатый праздничный календарный день в производственный график России».