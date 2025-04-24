Депутат Белик: срыв переговоров в Лондоне заставил Евросоюз паниковать
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что срыв переговоров в Лондоне заставил Евросоюз паниковать.
На его взгляд, европейские политики не нашли ничего лучше, чем делать попытки переубедить администрацию Трампа в вопросе принадлежности Крыма.
«Саботаж нестабильного во всех отношениях Владимира Зеленского и поддерживающей его „партии войны“ может дорого стоить Европе», — высказал мнение Белик.
Ранее Financial Times опубликовал статью, в которой говорится, что Европейский союз выразил администрации Трампа нежелание признавать Крым российской территорией.
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