Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что срыв переговоров в Лондоне заставил Евросоюз паниковать.

На его взгляд, европейские политики не нашли ничего лучше, чем делать попытки переубедить администрацию Трампа в вопросе принадлежности Крыма.

«Саботаж нестабильного во всех отношениях Владимира Зеленского и поддерживающей его „партии войны“ может дорого стоить Европе», — высказал мнение Белик.

Ранее Financial Times опубликовал статью, в которой говорится, что Европейский союз выразил администрации Трампа нежелание признавать Крым российской территорией.