Депутат Белик назвал непрофессиональным сенатора Уикера после его слов о Путине

Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал непрофессиональным американского сенатора Роджера Уикера после его слов о российском президенте Владимире Путине. Об этом написал RT .

Политик считает такие заявления недопустимыми. По его словам, они говорят о неадекватности сенатора.

«К сожалению, и среди государственных деятелей есть те, кто желает озвучивать ненормальные вещи в публичном поле и выходить за рамки дозволенного», — сказал Белик.

Депутат также назвал угрозы в адрес российского президента угрозами в адрес России в целом.