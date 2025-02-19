Депутат Белик назвал непрофессиональным сенатора Уикера после его слов о Путине

Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал непрофессиональным американского сенатора Роджера Уикера после его слов о российском президенте Владимире Путине. Об этом написал RT.
Политик считает такие заявления недопустимыми. По его словам, они говорят о неадекватности сенатора.
«К сожалению, и среди государственных деятелей есть те, кто желает озвучивать ненормальные вещи в публичном поле и выходить за рамки дозволенного», — сказал Белик.
Депутат также назвал угрозы в адрес российского президента угрозами в адрес России в целом.
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