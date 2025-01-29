Депутат Бахарев: в России нужно запретить агрессивную рекламу по списанию долгов

В Государственной думе предложили ввести дополнительные требования к рекламе, которая предлагает услуги по списанию задолженностей физических лиц и их внесудебное банкротство. С такой инициативой выступил депутат Константин Бахарев, написал сайт «Инфо24» .

Депутат сообщил, что совместно с коллегами разработал законопроект, запрещающий гарантировать стопроцентный успех в рекламе услуг по списанию долгов. Реклама также не должна поощрять уклонение от уплаты задолженностей. Парламентарий подчеркнул необходимость информирования граждан о негативных последствиях процедуры банкротства.

В 2024 году россияне передали компаниям, обещающим избавить их от долгов, около 50 миллиардов рублей. Средний платеж составлял свыше 100 тысяч рублей, уточнил Бахарев.

Парламентарий отметил, что компании агрессивно продвигают свои услуги, предоставляя неполную или недостоверную информацию, что часто приводит к тому, что люди теряют последние сбережения.