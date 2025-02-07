Депутат Аксененко предложил запретить микрофинансовые организации в России

Работу микрофинансовых организаций (МФО) необходимо запретить на территории России. Идею предложил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Детали своей инициативы депутат рассказал в интервью ИА НСН .

По его парламентария, деятельность таких компаний лишь усугубляет положение граждан, особенно при высокой ключевой ставке Центробанка. Он отметил, что средний долг перед МФО увеличился до 51 тысячи рублей за последний квартал.

Аксененко подчеркнул необходимость разработки новых возможностей для микрокредитования людей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.