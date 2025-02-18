Депутат Аксаков: возвращению Visa и Mastercard в Россию препятствовать не будут

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что возвращению платежных систем Visa и Mastercard в Россию не будут препятствовать, но при условии, что они не повторят уход с российского рынка.

Депутат пояснил, что уход платежных систем создал трудности для граждан, поэтому в случае возвращения власти будут стараться не допустить повторного ухода.

«Конечно, надо бы обусловить их присутствие на российском рынке тем, чтобы они больше такие глупости не повторяли», — добавил он.

Аксаков также подчеркнул, что после ухода Visa и Mastercard отечественная платежная система «Мир» значительно укрепила свои позиции и активно развивалась внутри страны. Однако он отметил, что при поездках за границу россиянам приходится брать с собой наличные деньги, что не всегда удобно.