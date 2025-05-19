Давайте поживем по той, что есть: в Совфеде не поддержали идею вновь менять Конституцию

Клишас не согласился с Толстым в необходимости новых правок в Конституцию

Член Совета Федерации Андрей Клишас не поддержал депутата Петра Толстого, заявившего о необходимости вновь изменить Конституцию. Свою позицию сенатор высказал в Telegram-канале .

«Уважаю коллегу Петра Толстого, но предлагаю всем пожить по действующей редакции Конституции», — написал он.

Ранее депутат, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заявил, что основной закон страны из-за специальной военной операции и других перемен в обществе ждут новые изменения — возможно, гораздо более существенные, чем пять лет назад.

По мнению политолога Сергея Маркова, предпосылок к изменениям в Конституции сейчас нет, за исключением возможности уделить больше внимания вопросу традиционных ценностей.