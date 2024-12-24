Бывший министр Ведев: понижение ключевой ставки сейчас было бы опасным

Бывший заместитель министра экономического развития РФ и заведующий лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев высказал мнение, что снижение ключевой ставки в текущих условиях создало бы угрозу разгона инфляции. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
Решение Центрального банка оставить ключевую ставку неизменной многим показалось неожиданным, сообщил эксперт. При этом он согласился, что текущий уровень ставки в 21% кажется завышенным. Скорее всего, оптимальная ставка составляла бы 13-16% при сложившемся уровне инфляции, добавил он.
По мнению Ведева, снижение ставки в текущей экономической обстановке привело бы к дестабилизации на финансовых рынках.
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