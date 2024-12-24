Бывший министр Ведев: понижение ключевой ставки сейчас было бы опасным

Бывший заместитель министра экономического развития РФ и заведующий лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев высказал мнение, что снижение ключевой ставки в текущих условиях создало бы угрозу разгона инфляции. Об этом написал сайт телеканала «Звезда» .

Решение Центрального банка оставить ключевую ставку неизменной многим показалось неожиданным, сообщил эксперт. При этом он согласился, что текущий уровень ставки в 21% кажется завышенным. Скорее всего, оптимальная ставка составляла бы 13-16% при сложившемся уровне инфляции, добавил он.

По мнению Ведева, снижение ставки в текущей экономической обстановке привело бы к дестабилизации на финансовых рынках.