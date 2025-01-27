Бессараб: индексацию маткапитала проведут с учетом годового уровня инфляции

Размер материнского капитала в России будет зависеть от уровня годовой инфляции. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» сообщила член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Индексация будет проведена с учетом реального годового уровня инфляции, который, согласно данным Росстата, составляет 9,52%.

«Можно отметить, что, к примеру, материнский капитал на первого ребенка по прогнозному значению составил бы 676 тысяч рублей. Теперь эта сумма выросла до 690 тысяч», — уточнила депутат.

Бессараб добавила, что если в семье родился второй ребенок, а за первого ребенка выплаты не были получены, то общая сумма пособия может составить более 912 тысяч рублей вместо 894 тысяч. Она подчеркнула, что эти выплаты заложены в бюджете страны.