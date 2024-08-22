АО «Газпромбанк» нарушает Закон о рекламе﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением было возбуждено дело по признакам нарушения Банком части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения АО «Газпромбанк» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
Интересно
Частью 1 статьи 18 Закона о рекламе определено, что распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.