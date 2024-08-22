АО «Газпромбанк» нарушает Закон о рекламе﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением было возбуждено дело по признакам нарушения Банком части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения АО «Газпромбанк» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.