АО «Дикси Юг» нарушает Закон о рекламе

Ранее Ярославское межрегиональное УФАС России передало в Управление на рассмотрение материалы дела, возбужденного по обращению физического лица об отсутствии предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкоголя в рекламе алкогольной продукции.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования части 3 статьи 21 Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения АО «Дикси Юг» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
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* Согласно части 3 статьи 21 Закона о рекламе реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению должно быть отведено не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства).
** В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
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