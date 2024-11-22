Аналитик Неменский призвал не искать логику в противоречивых заявлениях Зеленского

Не стоит пытаться отыскать логический смысл в высказываниях Владимира Зеленского. В последнее время его заявления достаточно противоречивы, но имеют общий знаменатель. Он кроется в том, чтобы не допустить прекращения конфликта на территории Украины, заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в беседе с RT.
Специалист считает, что продолжение конфликта — это сугубо личный интерес Зеленского. Это связано с тем, что его власть полностью обусловлена ведением боевых действий.
«Зеленскому действительно сложно, ему приходится играть как бы на две аудитории в Америке, на демократов и на республиканцев», — отметил Неменский.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Владимир Зеленский якобы смягчил свою риторику по завершению украинского конфликта после избрания Дональда Трампа президентом США.
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