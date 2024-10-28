Аналитик Кошкин: проведение СВО укрепило лидирующую позицию российской армии

Военная мощность России растет с каждым годом. На это указывает диагностика последних геополитических событий, заявил в разговоре с RT профессор Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, российская армия укрепила лидирующие позиции в связи с проведением специальной военной операции (СВО), отодвинув на задний план оборонную сферу Соединенных Штатов.

«Речь идет о ядерной триаде, которую сейчас начинают анализировать. Ее состояние в значительной части в России превосходит качественное состояние ядерной триады в США», —добавил Кошкин.

Он также отметил, что армию нельзя рассматривать отдельно от общества и государства.