Аналитик Кошкин: проведение СВО укрепило лидирующую позицию российской армии

Военная мощность России растет с каждым годом. На это указывает диагностика последних геополитических событий, заявил в разговоре с RT профессор Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Андрей Кошкин.
По его словам, российская армия укрепила лидирующие позиции в связи с проведением специальной военной операции (СВО), отодвинув на задний план оборонную сферу Соединенных Штатов.
«Речь идет о ядерной триаде, которую сейчас начинают анализировать. Ее состояние в значительной части в России превосходит качественное состояние ядерной триады в США», —добавил Кошкин.
Он также отметил, что армию нельзя рассматривать отдельно от общества и государства.
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