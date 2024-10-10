Администрация городского округа Щелково Московской области допускает нарушения при проведении торгов﻿

Согласно доводу жалобы, Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, и признала жалобу обоснованной.
Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
Команда Павлово-Посадского округа стала призером областного чемпионата по игре «Мое Подмосковье»
Mercedes загорелся в сервисе в Западном Бирюлеве. Пожар попал на видео
Фильм о первой переписи населения в России покажут на кинофестивале в Серпухове
Еще 7 школ помощи неизлечимым пациентам открыли в Подмосковье
В Москве вынесли 140 тысяч штрафов за неоплату проезда по проспекту Багратиона
Более 8 тысяч льготников Подмосковья отдохнут в санаториях России до конца года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте