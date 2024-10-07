Администрация г.о. Дубна Московской области исполняет предупреждения Московского областного УФАС﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступили жалобы по вопросу нарушения порядка организации и проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Московское областное УФАС России выдало Администрации г.о. Дубна предупреждения о прекращении указанных действий. В установленный предупреждениями срок незаконные рекламные конструкции были демонтированы.
Московское областное УФАС продолжит контролировать порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций в регионе.
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