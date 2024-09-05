Администрации г.о. Электросталь выдано предупреждение о прекращении действий (бездействия)

Московским областным УФАС России по результатам рассмотрения заявлений ООО «Антекс» и индивидуального предпринимателя в действиях (бездействии) Администрации выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного частью 1 статьи 15, в том числе пунктом 7 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, которое выразилось в обеспечении ООО «МосОблТорг» более выгодными условиями ведения хозяйственной деятельности на рынке ярмарочной торговли.