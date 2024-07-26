1-й заместитель Главы и начальник управления закупками Администрации г.о. Люберцы привлечены к ответственности

На основании жалобы ООО «ИМПАКТ» Управлением выявлены признаки нарушения Закона о контрактной системе в действиях первого заместителя Главы городского округа Люберцы и начальника управления закупками городского округа Люберцы.

По результатам рассмотрения материалов дела и изучения представленных доказательств, первый заместитель Главы городского округа Люберцы и начальник управления закупками городского округа Люберцы признаны виновными в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Указанным должностным лицам вынесены предупреждения.

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