04 июля состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Московского областного УФАС России Кирилла Иванюженко﻿

В рамках пресс-конференции были подведены итоги деятельности Управления за I полугодие 2024 года.

Кирилл Иванюженко довел до журналистов информацию о результатах работы антимонопольной службы региона, поделился статистическими данными по делам и предупреждениям по антимонопольному законодательству, законодательству Российской Федерации о рекламе, о привлечении к административной ответственности в I полугодии 2024 года.

Также спикер привел наиболее значимые и интересные примеры в области применения Московским областным УФАС России мер антимонопольного реагирования, рассказал о ярких делах о нарушении антимонопольного законодательства и достижениях Управления.

В конце мероприятия спикер ответил на вопросы журналистов.

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