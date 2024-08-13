«Звезда»: штурмовики «Востока» используют мототехнику во время атак на опорники ВСУ

Штурмовики группировки «Восток» стали использовать мототехнику во время атак на опорные пункты противника в зоне СВО. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Согласно одной из схем, военные на мотоциклах возглавляют штурм. Порой на байках прибывают второй волной вслед за бронетехникой. Именно такую тактику применяли при освобождении поселка Урожайное на Времевском выступе.

На мототехнике также подвозят боеприпасы и эвакуируют пострадавших. Для этого участники спецоперации обязательно проходят обучение по экстремальному вождению.