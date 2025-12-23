Российские войска успешно защищают позиции под Красноармейском, отражая многочисленные контратаки украинской армии и продвигаясь на север. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предпринимает отчаянные усилия, бросая свежие резервы в наступление, игнорируя значительные потери. Однако попытки прорыва украинских вооруженных сил из районов Гришина неоднократно терпели неудачу благодаря умелым действиям российских бойцов.

Так, в одном из сел на Красноармейском направлении противник пытался совершить контратаку. Накат был отбит на земле и поддержан танкистами. Их снаряды преодолели расстояние до 10 километров.