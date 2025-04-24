«Звезда» показала видео с работой дистанционно управляемого пулемета в зоне СВО

Солдаты ремонтного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии представили журналисту телеканала «Звезда» Олегу Калинобродскому прототип уникальной разработки — дистанционного устройства управления пулеметом, созданного собственными силами.
Командир ремонтного отделения с позывным Аким описал принцип функционирования конструкции: управление осуществляется дистанционным пультом, дополненным камерой, обеспечивающей визуальное наблюдение за направлением стрельбы.
По словам военнослужащего, подобную установку можно разместить на оборонительной позиции, контролируя ее издалека. Стрелок при этом получает надежную защиту, размещаясь в подземном укрытии.
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