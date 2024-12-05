«Звезда» опубликовала видеоэкскурсию по мобильной подземной базе «Днепра»

Бойцы материально-технического обеспечения ВДВ группировки «Днепр» показали оборудование развернутой мобильной подземной базы. Соответствующее видео опубликовал сайт телеканала «Звезда».
Укрепленное сооружение, про которое знают лишь единицы, позволяет перемещаться на большие расстояния по безопасным коридорам. Там члены бригады могут укрыться от беспилотника и даже координировать силы группировки.
На территории размещены подземный склад, прачечная, а также столовая и гаражи для грузовиков. В том же месте хранятся различные дроны. С их помощью продовольствие доставляют по воздуху. Самый большой БПЛА — «Годзилла» — способен нести груз весом до 40 килограммов.
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