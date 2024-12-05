«Звезда» опубликовала видеоэкскурсию по мобильной подземной базе «Днепра»

Укрепленное сооружение, про которое знают лишь единицы, позволяет перемещаться на большие расстояния по безопасным коридорам. Там члены бригады могут укрыться от беспилотника и даже координировать силы группировки.

На территории размещены подземный склад, прачечная, а также столовая и гаражи для грузовиков. В том же месте хранятся различные дроны. С их помощью продовольствие доставляют по воздуху. Самый большой БПЛА — «Годзилла» — способен нести груз весом до 40 килограммов.