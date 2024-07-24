«Звезда» опубликовала кадры с работой боевой эвакуационной машины с талисманом в виде Змея Горыныча

Сайт телеканала « Звезда » обнародовал кадры с работой бронированной ремонтно-эвакуационной машины. Членами экипажа являются всего три человека, однако на подмогу может выходить только один.

«Поехали на эвакуацию, подъехали к машине, подцепили. Начали движение, и в тот момент подлетел дрон. Упал в сетку, сетка отпружинила, а он разорвался. <…> Все пассажиры здоровы», — рассказал замкомандира взвода гусеничных машин с позывным Горыныч.

Именно в честь него бойцы батальона установили на технике свой талисман. На крышке разместили Змея Горыныча, сваренного из металла.