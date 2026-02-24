Основой боевой готовности членов отряда «БАРС-Брянск» являются постоянные учения, совершенствование взаимодействия и способность эффективно действовать в любой ситуации. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Кроме обязательных дисциплин, включающих медицинскую подготовку, приемы рукопашного боя и стрельбу, ключевое значение имеет обучение действиям против вражеских беспилотников. Формируются мобильные боевые подразделения, действующие в условиях, максимально близких к боевым.

Каждая мобильная огневая группа включает три бойца: один ведет огонь из танкового пулемета Калашникова либо пулемета «Утес», двое остальных используют обычное стрелковое оружие. Для борьбы с дронами также применяется зенитная установка ЗУ-23-2, обслуживаемая расчетом из пяти человек. Добровольцы отмечают высокую эффективность советской установки, демонстрирующей превосходную точность независимо от условий окружающей среды.