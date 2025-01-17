Жителя Севастополя задержали по подозрению в государственной измене

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в государственной измене. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

По данным следствия, мужчина вступил в Telegram-сообщество, которое вели представители Главного управления разведки Минобороны Украины, и согласился сотрудничать.

Затем он стал собирать информацию о подразделениях ПВО, Черноморского флота и других военных и передавать ее кураторам. В автомобиле мужчины нашли украинский флаг.

Против задержанного возбудили уголовное дело и отправили под стражу. Следствие продолжается.

Ранее суд приговорил жителя Сургута к девяти годам колонии за госизмену. Ранее мужчина вступил в переписку с неизвестным и с его подачи перевел деньги на поддержку ВСУ.