Жителя Мариуполя задержали по делу о госизмене

Силовики задержали жителя Мариуполя по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.

Задержанный собирал информацию о местах расположения подразделений Минобороны. Все данные он передавал украинским спецслужбам «с целью последующего нанесения огневого поражения». Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Жителя Мариуполя задержали в доме, когда он спал. Мужчина признался, что собранную информацию отправлял представителю Службы безопасности Украины.

На минувшей неделе сотрудники ФСБ задержали жителя Луганска за сотрудничество с СБУ. Мужчина собирал информацию о критической инфраструктуре ЛНР и передавал ее украинским спецслужбам. Также силовики задержали жителя Севастополя, который готовил теракт на городском железнодорожном мосту.