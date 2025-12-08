Жители Люберец отправили очередной гуманитарный груз бойцам СВО

В состав груза вошли техника и вещи, необходимые военнослужащим для организации комфортного быта и поддержания здоровья в полевых условиях, в том числе генератор, теплая одежда, антисептики и продукты питания. Посылки на передовую доставил член люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Сергеев.

Бойцы выразили искреннюю благодарность всем неравнодушным жителям Люберец, которые приняли участие в сборе помощи.

Сергей Сергеев подчеркнул, что каждая посылка — это не только материальная поддержка, но и знак того, что наших защитников помнят и ждут дома. «Такое внимание очень важно, ведь именно благодаря заботе земляков у ребят появляется дополнительная мотивация стойко выполнять задачи», — отметил он.

Поддержать участников СВО может любой житель городского округа. Пункт сбора гуманитарной помощи работает по адресу: Люберцы, улица Юбилейная, дом № 6.