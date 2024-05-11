Жители Красного и Мурома в Белгородской области остались без света после обстрела | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 14:20 Жители Красного и Мурома в Белгородской области остались без света после обстрела Гладков: обстрел ВСУ частично оставил без света Красное и Муром РИА «Новости»

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Жители двух населенных пунктов в Белгородской области частично остались без света после атаки ВСУ. Речь идет о Муроме и Красном. Данные об обстреле опубликовал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал», — сообщил он.

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По данным губернатора, после обстрела зафиксировали повреждение на линии электропередачи. Это привело к частичному отключению света в Красном и Муроме.

Аварийные службы начнут ликвидировать последствия обстрела после согласования с Минобороны, заключил Гладков.