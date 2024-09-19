Жители Бурятии отправили на фронт три автомобиля и квадроцикл
Жители Бурятии отправили три автомобиля УАЗ и «Нива» и квадроцикл на передовую через общественную организацию «Все для фронта». Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
Автомобили направятся на фронт с посылками от жителей. Дорогу взялись оплатить местные бизнесмены, а сами машины и груз купили на пожертвования жителей.
С 2022 года организация отправила в зону спецоперации 126 грузовиков с адресными посылками и 498 единиц техники.
В мае телеканал «Звезда» сообщил, что ремонтные бригады группировки войск «Центр» создали легкие вездеходы на шасси «Буханок» и японских внедорожников.
Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее предложил конфисковывать автомобили у водителей, пойманных за рулем пьяными, в пользу бойцов СВО.
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