Жители Бурятии отправили на фронт три автомобиля и квадроцикл

Жители Бурятии отправили три автомобиля УАЗ и «Нива» и квадроцикл на передовую через общественную организацию «Все для фронта». Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Автомобили направятся на фронт с посылками от жителей. Дорогу взялись оплатить местные бизнесмены, а сами машины и груз купили на пожертвования жителей.

С 2022 года организация отправила в зону спецоперации 126 грузовиков с адресными посылками и 498 единиц техники.

В мае телеканал «Звезда» сообщил, что ремонтные бригады группировки войск «Центр» создали легкие вездеходы на шасси «Буханок» и японских внедорожников.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее предложил конфисковывать автомобили у водителей, пойманных за рулем пьяными, в пользу бойцов СВО.