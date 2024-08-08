Жителей приграничного села в Белгородской области попросили временно уехать

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Краснояружского района Андрей Миськов убедили жителей села Колотиловка, находящегося на границе с Украиной, временно покинуть свои дома. Об этом рассказал сам губернатор в Telegram-канале .

Руководители обсудили проблемы, из-за которых жители не уезжают. В основном, по словам Гладкова, поступают просьбы помочь вывезти имущество, а также присмотреть за домашними животными. Он поручил организовать решение этих вопросов.

Еще одной жительнице была нужна помощь, чтобы отпросить мужа с работы. Работодатель после звонка главы района пошел навстречу.

«Когда людям все понятно, когда они понимают, что контакт с администрацией есть, что мы вместе, — это самое главное. И именно вместе мы пройдем этот трудный период», — подчеркнул Гладков.

Он отдельно поблагодарил главу села Татьяну Пронченко за ее общение с жителями.

Ранее губернатор сообщил, что за весь день 7 августа ВСУ атаковали регион 86 раз.